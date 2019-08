Medizinische Sensation Hirntote Frau brachte in Tschechien Kind zur Welt

Eine für hirntot erklärte Frau hat in Tschechien nach mehr als drei Monaten im Koma ein Kind zur Welt gebracht. Man habe bis zur Geburt die vitalen Funktionen der Patientin aufrechterhalten, um das Kind zu retten, teilte das Universitätsklinikum in Brünn (Brno) am Dienstag mit. Ein Sprecher sprach von einem "Wunder, das in der Welt ohnegleichen ist".