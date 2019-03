Pollen Die Verschnaufpause für Allergiker hält nur kurz

Facebook

Pollensaison unterbrochen © mkrberlin - stock.adobe.com

Die Birken haben ihre Blühbereitschaft zwar bereits erreicht, am vergangenen Wochenende gab es auch schon die erste Belastungsprobe für Birkenpollenallergiker - durch das kühle Wetter sind die Bedingungen für den Pollenflug diese Woche bis in die zweite Wochenhälfte aber eingeschränkt. Was bedeutet das für die einzelnen Bundesländer?

Für die Steiermark bestätigt der Pollenwarndienst den Österreich-Trend: Zwar haben sich manche Kätzchen der Birke an den warmen Tagen des Wochenendes bereits geöffnet, das kühlere und feuchte Wetter unterbricht jedoch den Blühbeginn. Insgesamt ist der Pollenflug wetterbedingt eingeschränkt.

Tipps für Allergiker Meiden Sie die Gebiete, in denen Allergie-Auslöser wachsen.

Wenn Sie von draußen kommen: Kleidung ablegen, um die Pollen nicht in der Wohnung zu verteilen.

Haare waschen!

Luftreiniger verwenden.

Beim Staubsaugen Pollenfilter verwenden.

Das Zuhause feucht aufwischen, um Pollen

loszuwerden.





Was sich sonst noch tut im Pollenspektrum: Blühende Hainbuchen können manchen Birkenpollenallergiker durch Kreuzreaktion belasten. Die Blüte der Esche betrifft nur die Tief- und Beckenlagen, sie wird derzeit aber auch eingeschränkt. In den mittleren Lagen sinkt nun auch die Belastung durch die Blüte von Hasel und Erle.

Quelle: Pollenwarndienst: Prognose Steiermark

Für Pollenallergiker in Kärnten sieht die Lage laut Prognose noch entspannter aus: Der Pollenflug bleibt niedrig und das Risiko dafür, dass allergische Beschwerden auftreten, ist eher gering. Der einzige Pollentyp, der in den nächsten Tagen eine allergologische Bedeutung bekommen könnte, stammt von der Esche. An klimatisch günstigen Standorten der Tal- und Beckenlagen Kärntens könnte bereits ein schwacher bis mittelstarker Eschenpollenflug auftreten.

Mit dem Blühbeginn der Birke muss frühestens in den letzten März-Tagen gerechnet werden.

Quelle: Pollenwarndienst: Prognose Kärnten

