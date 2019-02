Babys, die so fest geschüttelt werden, dass sie lebenslang an den Folgen leiden: warum das nicht unabsichtlich passiert und welche anderen Gefahren es gibt.

Verletzliche Kinder © Nikita Vasilchenko - stock.adobe

Hirnblutung, Hirnschwellung, Krampfanfälle: So abscheulich liest sich die Liste der Folgen, die ein sechs Monate altes Mädchen von einem Schütteltrauma davontrug. Ihr eigener Vater soll sie so heftig geschüttelt haben, dass das Mädchen lebenslang unter den Folgen leiden wird – der Fall wurde diese Woche in Graz verhandelt, der Angeklagte, der sich Bedenkzeit erbat, zu 40 Monaten Haft verurteilt.

