Depression Eine Psychiaterin spricht über ihre Krankheit

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) carlacastagno - stock.adobe.com

Selbst eine Expertin auf dem Gebiet der Depression zu sein, macht nicht immun gegen die Krankheit. Diese Erfahrung musste die britische Psychiaterin Linda Gask machen, die seit Anbeginn ihres Erwachsenenlebens, seit mittlerweile 40 Jahren, gegen Phasen kämpft, „in denen die Welt ein dunkler, feindseliger und unversöhnlicher Ort zu sein scheint“, wie sie selber sagt. Sie betont: Nur allzugut wisse sie, wie schwer es sei, „positiv“ zu denken, wie andere oft fordern, „wenn man sich für vollkommen wertlos hält“. Nach mehreren Psychotherapien, einem halben Jahr Arbeitsunfähigkeit und durchgehender Einnahme von Antidepressiva seit mehr als 20 Jahren beweist gerade ihr Lebenslauf, dass es immer einen Weg nach vorn gibt, eine Möglichkeit, die Depression zu überwinden. Deshalb auch ihr Entschluss, ein Buch über „The Other Side of Silence“ zu schreiben, das vor Kurzem auch in deutscher Sprache erschienen ist - mit dem Titel "Meine Patienten, die Depression und ich".

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.