Rund 3.500 Steirerinnen und Steirer erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall, 1.000 von ihnen werden an der Neurologie des LKH-Uniklinikums Graz versorgt. Just am heutigen Welt-Schlaganfalltag (29. Oktober) wurde eben dort die erweiterte Stroke Unit eröffnet: Nach einer gut zweijährigen Bauphase und Kosten von 10,5 Millionen Euro stehen nun zehn statt vormals sechs Akutbetten sowie neue Behandlungsräume zur Verfügung. Mit zusätzlich rund 1.300 Quadratmetern Nutzfläche ist die Stroke Unit in Graz nun eine der größten und modernsten in Österreich, wie Christian Enzinger, Klinikvorstand der Neurologie und Vizerektor der MedUni Graz bei der Eröffnung unterstrich. Auch Kages-Vorstand Gerhard Stark und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl waren unter den Gratulanten.