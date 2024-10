In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht: Die Zeitumstellung auf Winterzeit führt bei manchen Menschen zu einem „Mini-Jetlag“. Warum, das erklärt Schlafforscher Stefan Seidl: „Wir haben einen äußeren Tag-Nacht-Rhythmus, der durch die Erdrotation vorgegeben ist. Wir leben in einem Wechsel zwischen heller und dunkler Umgebung. Diesen nehmen wir über die Augen und einem Eiweißstoff in der Netzhaut wahr, dem Melanopsin. Damit wird unsere innere Uhr getaktet. Wir sind mit der Umwelt synchron. Wenn wir die Zeiten aber künstlich auf der Uhr umstellen, dann verschieben sich die Tageszeiten, an denen es hell und dunkel ist. Wir erleben einen kleinen Jetlag. Es braucht dann eine Zeit, bis Innen und Außen wieder synchron laufen.“

Unser Organismus ist chronobiologisch durchgetaktet. Zellen ändern ihren Stoffwechsel je nach Tageszeit, auch Gene werden durch den Biorhythmus an- und ausgeschaltet. Eine plötzliche Änderung in diesem Rhythmus kann zu körperlichen Problemen führen. Das häufigste Problem: Schlafstörungen, die zu Müdigkeit und Unkonzentriertheit führen, die wiederum die Zahl von Verkehrsunfällen rund um die Zeitumstellung ansteigen lassen. Auch Herzinfarkte treten rund um die Verschiebung der Zeiger vermehrt auf.