Das Kind wirkt angeschlagen und hat auf einmal Fieber: So beginnen viele Infekte. Bilden sich ein bis zwei Tage später Bläschen an Mundschleimhaut, Zunge und Lippen, bringt das etwas mehr Klarheit: Der Nachwuchs hat sich wohl die Hand-Fuß-Mund-Krankheit eingefangen. Der Ausschlag weitet sich in Folge typischerweise aus, betrifft dann auch Handflächen, Finger, Fußsohlen und andere Körperstellen. Begleitet wird er von einem fiesen Juckreiz und einem brennenden Schmerz. Wir klären die wichtigsten Fragen, die sich Eltern dann stellen:

Dieses Video könnte Sie auch interessieren