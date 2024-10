Wartezeiten sind aktuell in vielen Bereichen des österreichischen Gesundheitssystems ein Problem. So zum Beispiel auch, wenn es um die Entfernung der Mandeln geht, wie Wolfgang Luxenberger, Bundesfachgruppenobmann der Ärztekammer für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, hervorhebt. „Wir sehen in einigen Bundesländern Wartezeiten von über einem Jahr, auch bis zu eineinhalb Jahren“, sagt der HNO-Facharzt, der in Frohnleiten eine eigene Ordination betreibt.