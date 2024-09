Sie sind beliebte Getränke in der großen Pause: Kakaomilch und Co. Dass diese Milchgetränke aber nicht ganz unbedenklich sind, zeigt ein aktueller Test der Arbeiterkammer Oberösterreich. Das schnelle Fazit: Von 16 getesteten Produkten hatten nur fünf einen mit Vollmilch vergleichbaren Nutri-Score. Experten empfehlen aus diesem Grund, Heranwachsende sollten Milch lieber natur als mit Zucker und Aromen versetzt genießen.

Reine Kuhmilch, die speziell an Kinder adressiert ist, fanden die Konsumentenschützer nicht in den Supermarkt-Regalen, aber eine große Auswahl an entsprechend aufgemachten Milchmischgetränken wie Kakao-, Schokodrinks oder Vanillemilch. Der Preis der 16 getesteten Produkte lag zwischen 22 und 64 Cent pro 100 Milliliter. Bewertet wurden sie anhand der Zutaten- und Nährwertangaben sowie mittels aktuellem Nutri-Score-Algorithmus. Der Nutri-Score teilt Lebensmittel in Kategorien ein, von einem sattgrünen „A“ (höchste Nährwertqualität) bis zu einem tiefroten „E“ (niedrigste Nährwertqualität).

Zwölf Gramm Zucker auf 100 Milliliter

Die dunkelgrüne Bestnote A ist bei den Getränken ausschließlich Wasser vorbehalten. Fettarme Milch trägt ein hellgrünes B und Vollmilch wegen des höheren Fettgehaltes ein gelbes C. Von den 16 getesteten Mischgetränken bekamen die besten fünf ein C. Sie enthielten fettreduzierte Milch und eine moderate Zuckermenge. Sechs Produkte erhielten ein oranges D und bei fünf leuchtete die Ampel rot (E) auf. Das kalorienreichste Produkt hatte 96 Kalorien pro 100 Milliliter, das süßeste wies zwölf Gramm Zucker auf diese Menge auf. Zum Vergleich: Ein Würfelzucker wiegt rund drei Gramm. Die Testergebnisse im Detail können Sie hier nachlesen.

Die Konsumentenschützer empfehlen, bei Milchgetränken immer einen Blick auf den Zuckergehalt zu haben. Dieser beträgt bei Milch 4,8 Gramm pro 100 Milliliter - ist es mehr, wurde Zucker zugesetzt. Alternativen können auch pflanzliche Produkte sein, die aber weniger Eiweiß und für Kuhmilch charakteristische Mikronährstoffe wie Calcium oder B-Vitamine enthalten würden. Weder Milch noch Milchmischgetränke oder Pflanzendrinks seien wegen ihres Kaloriengehalts als Durstlöscher geeignet, raten Experten, hier solle man in der Schulpause besser zu Wasser oder ungesüßten Tees greifen.