Neun Wochen Sommerferien bringen den Schlafrhythmus von Kindern und Jugendlichen völlig durcheinander. Sobald ältere Kinder ein Handy haben und die Teenager am Abend vor dem Computer sitzen, um gemeinsam mit den Freunden zu zocken, gibt es in den meisten Familien keine geregelten Schlafenszeiten mehr. Die Eltern müssen arbeiten und früh aus dem Bett, der Nachwuchs zockt bis in die Nacht. Wenn die Jugendlichen dann endlich müde werden, läuft außerdem oft ein Podcast oder eine Serie - vielen fällt das Einschlafen ohne elektronische Ablenkung mittlerweile schwer.

Langschläfer werden nicht von heute auf morgen fit für den frühen Schulbeginn. Am besten wird in der letzten Ferienwoche gemeinsam mit den Kindern ein Plan erstellt, welche Zu-Bett-geh-Zeit sinnvoll ist und wann die Kinder in der Früh aufgeweckt werden sollen. Außerdem können Rituale wie Tagebuchschreiben oder Meditieren eingeführt werden - denn jede elektronische Ablenkung ist nicht schlafförderlich.

Schlaf und Smartphone - das verträgt sich nicht

Jugendliche, die spätabends noch ihr Smartphone benutzen, schlafen deutlich weniger und auch schlechter. Das ist das Ergebnis einer Studie von US-Wissenschaftern. Sie untersuchten Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren und überwachten deren Schlaf mithilfe von Fitness-Trackern. Außerdem übermittelten die Jugendlichen ihre Bildschirmzeit, die Zahl der Benachrichtigungen und wann sie auf ihr Handy schauten.



Eine Erkenntnis: Hatten die Jugendlichen nachts längere Bildschirmzeiten im Vergleich zu ihren Durchschnittswerten, schliefen sie später ein und hatten einen schlechteren Schlaf. Gleiches galt auch für das häufige Entsperren des Handys nachts. Die Smartphone-Nutzung tagsüber hatte laut der Studie dagegen keinen Einfluss auf die Schlafergebnisse.

Experte rät: Aufklären statt verbieten

Für Frank Erbguth von der Deutschen Hirnstiftung sind die Ergebnisse der Studie besorgniserregend: „Wir wissen, wie wichtig Schlaf für die Erholung von Körper und Geist, insbesondere von Nerven und Gehirn ist. Gestörter Schlaf reduziert die Lebensqualität und kann krank machen.“ Deshalb sei es umso bedenklicher, wenn Jugendliche durch ihren Medienkonsum die Weichen für lebenslange Schlafstörungen stellten.

Erbguth rät Eltern, nicht mit Verboten gegen das Problem vorzugehen. Denn die Studie habe auch gezeigt, dass die Jugendlichen den Zusammenhang zwischen Handynutzung und ihren Schlafproblemen selbst bemerkt hätten. Das sei für ihn ein guter Ansatzpunkt für eine Sensibilisierung - Stichwort Medienkompetenz. „Denn Wissen ist immer die Basis für vernünftige Entscheidungen.“

Warum blaues Licht uns am Einschlafen hindert

Doch warum sorgt der nächtliche Blick aufs Handy eigentlich für schlechten Schlaf? Zum einen schlafen die Jugendlichen deutlich später ein, wenn sie noch am Handy aktiv sind. Als weiterer Grund für die Schlafprobleme gilt zum anderen das Bildschirmlicht der Smartphones. Denn wie auch Fernseher erzeugen diese ein blaues Licht, das die Melatoninausschüttung beeinträchtigt. Dieses Hormon sorgt aber dafür, dass unser Körper herunterfährt.

