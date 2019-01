Facebook

Ein Problem bei Kindern: Oft wird eine Legasthenie mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche verwechselt © (c) S.Kobold - stock.adobe.com

In den USA werden in Stellenausschreibungen in der Computerbranche oft speziell Legastheniker gesucht, weil sie häufig eine außergewöhnliche technische Begabung haben.“ Mit diesem Satz nimmt Manuela Resch allen, die Legasthenie als eine Schwäche oder Störung abtun, den Wind aus den Segeln. Die diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin beobachtet in ihrer Arbeit immer wieder, dass legasthene Menschen oft besondere Fähigkeiten haben und sehr „smart“, neudeutsch für intelligent, sind.