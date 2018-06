Facebook

Kinder sollten viel ausprobieren können © (c) Myst - stock.adobe.com

Amelie ist vier und hat zurzeit keine Lust. Keine Lust auf Aufstehen, keine Lust auf Kindergarten, In der Kleinkind-Tennisstunde bleibt sie auf der Bank neben dem Platz sitzen und starrt stur auf ihr Tennisracket. Eine geschlagene Stunde lang.

Was also tun als Elternteil oder Trainer? Amelie einfach in Ruhe starren lassen? Ihr zeigen, wie viel Spaß Tennis gerade heute macht? Sie mühsam überreden doch mitzuspielen? Oder sie zu warnen, dass dies dann vielleicht die letzte Tennisstunde sein würde? Was könnte die beste Strategie sein, Amelie zum Mitmachen zu motivieren? Schließlich hat sie so viel Talent!