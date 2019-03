Facebook

Jeder achte 15-Jährige ist in Österreich laut WHO schon einmal mit Textbotschaften oder Bildern gemobbt worden © (c) Brian - stock.adobe.com

Ein Geist geistert durchs Internet. „Momo“ nennt sich die fratzenhafte Kunstfigur mit dunklen, langen Haaren, schwarz umrandeten Kulleraugen, blassweißer Haut und einem gruseligen Grinsen. Sie soll plötzlich in WhatsApp-Nachrichten und in Youtube-Filmen auftauchen und Kinder und Jugendliche nicht nur erschrecken, sondern auch zu Mutproben und Gewalt bis hin zu Selbstmordversuchen aufrufen. So die Geschichte.

