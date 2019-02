Facebook

Liebe ist... © (c) Getty Images (kelly bowden)

Es war eine dieser Geschichten, die plötzlich auf allen sozialen Medienkanälen auftauchen: Das irische Ehepaar Máire und Gerry Ryan war 65 Jahre verheiratet, sie lebten schon seit einigen Jahren in einem Pflegeheim, da Máire an Demenz litt. Gerry begab sich regelmäßig in ihre Welt und sang mit ihr irische Volkslieder. Es war an einem Montag, als sie beide starben – im Abstand von nur wenigen Stunden, davor hielten sie über ihre beiden Krankenbetten hinweg noch Händchen.

