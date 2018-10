Kinder & Geld: Tipps für Eltern Taschengeld: Das sollten Eltern beachten

Ist das Thema Geld im Alltag für Kinder zu wenig präsent?

MARKUS LEYACKER: Ja, in Mitteleuropa scheint - anders als in den USA - der Leitsatz „Über Geld spricht man nicht“ zu gelten. Wir haben in unserer Neidgesellschaft ein negatives Verhältnis zu Geld. Dazu kommt, dass viele Eltern leider keine Vorbilder, was den gewissenhaften Umgang mit Geld angeht, sind. Man wundert sich schon sehr oft, wofür viel Geld - auch für die Kinder - ausgegeben wird.

Wie wirkt sich die Zunahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auf das Verständnis der Kinder für Geld aus?

Durch den zunehmenden bargeldlosen Zahlungsverkehr geht der haptische Kontakt zum Geld verloren. Es entsteht das trügerische Gefühl einer unbegrenzt vorhandenen Ressource. Kinder können so keinen oder viel schwerer einen Bezug zu Geld aufbauen, wenn der Bankomat vermittelt, das unsichtbare Geld sei unendlich verfügbar. Durch die wachsende Leichtigkeit des Ausgebens ist es für Kinder und Eltern sicher schwieriger geworden.

Viele Banken raten schon recht früh zu einem eigenen Konto für Kinder. Ist das tatsächlich notwendig?

Ich halte es für schwachsinnig. Solange es kein eigenes Einkommen gibt, ist es nicht notwendig. Aber die Banken versuchen eben, möglichst früh einen Fuß in der Tür zu haben.

Als Geldlehrer an Schulen unterwegs:

Markus Leyacker-Schatzl. GELDSCHULE.AT