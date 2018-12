Einem Obdachlosen Wärme in Form eines Schlafsacks schenken, Kindern ein sicheres Zuhause bieten oder Tieren ein artgerechtes Leben ermöglichen. Ein paar Geschenksideen, die Hilfe spenden und so Freude bereiten.

© Masson - Fotolia

Team Biene. Bienenrettungspaket.

Ab einer Spende von 35 Euro das „Team Biene“

unterstützen. Als Geschenk gibt es eine Nisthilfe, die in einem Beschäftigungsprojekt hergestellt wurde.

landwirtschaft.greenpeace.at



Unverschwendet. Köstliches aus Überschüssigem.

Die Geschwister Cornelia und Andreas Diesenreiter und ihr Team zaubern Fruchtaufstriche, Chutneys, Saucen und Sirup aus Obst und Gemüse, das ansonsten im Müll gelandet wäre.

www.unverschwendet.at



Caritas. Schlafsack für einen Obdachlosen.

Mit einer Spende von 50 Euro kann man einem obdachlosen Menschen mit einem Schlafsack in kalten Nächten auf der Straße Wärme schenken.

Weitere Informationen gibt es unter:

shop.caritas.at



Regenwald der Österreicher. Patenschafte & Waldparzellen.

Es ist ein kleines Paradies in Costa Rica: Seit 1991 wurden bereits 4000 Hektar vor der Rodung bewahrt. Längst ist der Wald für Wissenschaftler eine Forschungsheimat. Zu verschenken gibt es neben Patenschaften für Tapir, Ozelot und Totenkopfaffe auch Waldparzellen.

www.regenwald.at

SOS-Kinderdorf. Patenschaft.

Mit Ihrem monatlichen Beitrag können Sie Kindern in aller Welt in einem SOS-Kinderdorf ein sicheres Zuhause, Schul- und Berufsausbildung sowie medizinische Versorgung ermöglichen. Unter www.sos-kinderdorf.at werden die wichtigsten Fragen zu der Patenschaft beantwortet.



Vier Pfoten. Tier-Patenschaft.

Mit einem monatlichen Beitrag von 20 Euro hat man die Möglichkeit,

Bären-, Löwen-, Orang-Utan- oder Streuner-Pate zu werden und den Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen.

Infos unter: www.vier-pfoten.at/helfen