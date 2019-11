Mieten Fast 90 Prozent suchen Wohnung unter 900 Euro

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Unter einer leistbaren Miete verstehen die meisten in Österreich allerhöchstens 900 Euro pro Monat. Baujahr, Anbindung an Autobahn und prestigeträchtige Adresse ist den Österreichern aber nicht so wichtig.