Eine Wohnung mit Charakter: Festivalintendant Bernhard Günther lebt mit seiner Frau in einem revitalisierten Biedermeierhaus mit vielen Büchern und Einbaumöbeln mitten in Wiens 2. Bezirk.

Bernhard Günther öffnet die Türen zu seinem Wohnungsjuwel in Wien © Akos Burg

Um die Ecke liegt eines der hippsten Grätzel Wiens: der Karmelitermarkt mit seiner üppigen Auswahl an Cafés, Bistros, Designershops und Bars. Öffnet man jedoch die Türe dieses revitalisierten Biedermeierhauses in der Karmelitergasse, entert man eine hinreißend verwunschene, ruhige Welt. Dieser Ort ist wie eine Entschleunigungsmaschine. Eine alte Linde steht im Gemeinschaftsgarten, wilder Wein und Efeu ranken sich an den Innenwänden hinauf, und an einer Stelle ist der letzte Rest der alten Ghettomauer aus dem 17. Jahrhundert sichtbar, erklärt Bernhard Günther.