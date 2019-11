Halt, stop! Das hab ich schon einmal erlebt! Die Mehrheit aller Menschen erlebt in ihrem Leben mindestens ein Déjà-vu. Wieso niemand weiß, was dabei im Hirn passiert, erklärt Anne Schienle, Universitätsprofessorin für Klinische Psychologie.

Wenn es um Déjà-vus geht, gibt es viele Erklärungsversuche. Esoterische Strömungen glauben etwa an Erinnerungen aus einem vergangenem Leben © (c) olly - stock.adobe.com

Hektisches Gewimmel am Flughafen. Wortfetzen verschiedenster Sprachen. Koffer rollen lautlos über Steinboden. Der Geruch von Kaffee liegt in der Luft. Ein kleines Kind lächelt. Und plötzlich steigt eine Ahnung auf: Diese Situation ist mir vertraut. Es ist dieses Gefühl, eine gerade erlebte Szene so schon einmal durchlebt zu haben. Und das, obwohl man genau weiß, dass das eigentlich nicht der Fall sein kann. Momente wie diese werden Déjà-vu genannt.