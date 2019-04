Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Everst - Fotolia

Nicht nur in der Fastenzeit gilt: Weniger ist mehr. Wobei weniger für jeden etwas ganz anderes bedeutet: weniger Möbel, weniger Kleidung, weniger Stress, weniger online sein, weniger vom Alleshaben. Weniger vom schneller. Mehr vom langsamer. Verzichten ist Trend. Dabei geht es aber nicht darum, wieder einmal für einige Wochen einem Trend hinterherzuhechten. Nein, dieses Mal dringt das Phänomen tiefer. Es sickert in alle möglichen Lebensbereiche.

(So wohnt es sich auf 27 Quadratmetern)

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.