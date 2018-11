Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sternekoch Eckart Witzigmann © Susanne Hassler Kleine Zeitung

Das Essen schnell im Gehen zu sich nehmen, bekommt dem Sternekoch Eckart Witzigmann (77) gar nicht. "Essen im Gehen ist für mich eine Krankheit", sagte der Gastronom der Münchner "Abendzeitung" (Donnerstag). Der Österreicher findet es ein "Armutszeugnis", wie viele Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Mahlzeiten im Gehen, also to go, zu sich nehmen.

Mehr zum Thema Studie Wer langsam isst, ist seltener dick

"Es stimmt mich traurig und schockiert mich zugleich, dass sich die Menschen nicht mal mehr fünf Minuten nehmen können, um sich irgendwo hinzusetzen und dann dort in ihre Semmel zu beißen." Die Essenskultur dürfe nicht verloren gehen, forderte der Starkoch.