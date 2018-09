Jung und erfolgreich Die Devise lautet: "Groß denken, klein anfangen"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Ballguide/Tamara Mednitzer

Der Abstecher auf die Universität war nur ein kurzer: Zwei Vorlesungen hat Jakov Gushchin (24) im Rahmen seines BWL-Studiums besucht. Ziemlich schnell war klar: „Ein Studium machen ist nicht so mein Ding!“ Doch das wäre ohnehin nur Plan B gewesen. Plan A war der Traum, als Fußballer in Großbritannien Karriere zu machen. Gescheitert ist der an zu vielen Verletzungen. Was dann folgte, war die Erkenntnis, dass „man als Maturant Integralrechnen kann, weiß, wie man eine Erörterung schreibt, ein bisschen Ahnung von Geschichte, Physik und anderen Dingen hat. Aber man weiß nicht, wie man etwas aufbaut, sich präsentiert, etwas verkauft. Man weiß nicht, was Erfolg bedeutet, was Menschen antreibt, wofür man all das Wissen aus der Schule brauchen kann!“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.