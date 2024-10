Man muss nicht unbedingt beim großen Fenster sitzen. Aber schön ist sie schon, diese Aussicht auf die – bereits jetzt schon! – verschneite Spitze des imposanten Zirbitzkogels. Das Beste am Restaurant Seetalblick im obersteirischen St. Wolfgang ist jedenfalls, dass es eigentlich egal ist, ob man sich an der weißen Zirbitzkogelspitze ergötzen darf oder nicht. Weil: Was man hier serviert bekommt, das schmeckt so dermaßen gut, dass man, rein theoretisch, auch im dunklen Keller damit seine Freude hätte.

Flusskrebscocktail auf buttrigem Brioche. © Lucas Palm

Schon der Vorspeisenreigen liefert: Der großartig abgeschmeckte und leicht gekühlte Flusskrebscocktail (17,90 Euro), der sich auf den warmen, durch und durch buttrigen Brioche-Stücken tummelt, hat Suchtpotenzial. Zum Glück sind es nur zwei davon. Geradezu abgöttisch gut ist das Rindercarpaccio (12,90 Euro): Ja, der Blick in die Karte verrät zwar schon, dass man hier ein Händchen hat für alles, was vom Rind – genauer: von der Black Angus-Rasse – kommt. Aber diese hauchdünnen Scheiben mit ihrer seidigen Textur, die süßlich-nussig im Mund zergehen, das ist in der Qualität und Schlichtheit dann doch erstaunlich, ja fast schon verstörend gut. Dass das Black Angus-Rind dafür aus Deutschland kommt, daraus macht der kompetente Service keinen Hehl – hier steht halt die sensorische Qualität im Vordergrund.

In Miso gebeizter Kabeljau. © Lucas Palm

Das Weide-Lamm hingegen, von dem jetzt die Lammkarrees (36,90 Euro) serviert werden, hat vor ein paar Tagen noch in Sichtweite auf der Alm unter dem Restaurant gegrast. Auf mein Bitten hin kommt es „rare“ (also in der Mitte kaum gegart), und auch hier wird ein Niveau an Produktkompetenz in der Küche schmeckbar, das dafür sorgt, dass ich – soweit ich mich erinnere – in Österreich noch nie ein besser gebratenes Lammfleisch gegessen habe als hier. Vier Stücke sind außerdem großzügig, erfrischend auch die Edamame-Bohnen dazu und der Verzicht auf Kartoffeln oder andere Kohlenhydrate, die es für diesen Teller einfach nicht braucht.

Lammkarrees mit Edamame-Bohnen. © Lucas Palm

Ebenso empfehlenswert, weil durch die Bank sehr, sehr gut: Das gebratene Wolfsbarschfilet (29,90 Euro, innen glasig, perfekt!) mit Pastinakenpüree, der in Miso-gebeizte Kabeljau (39,90 Euro, eine Spur salziger, als man es ohne Miso gewohnt ist), und das kleine, in Panko-Paniermehl herausgebackene, erstaunlich milde Schweinsschnitzel (12,90 Euro). Zum Dessert sei außerdem die Crème brûlée empfohlen (12,90 Euro), selbst die Franzosen am Nebentisch kommen ins Schwärmen. Chapeau! Lucas Palm