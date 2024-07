Manchmal muss man sie ja schon ein wenig locken, die Kids. Berg auffi, wandern, echt jetzt? Kommt man ihnen aber mit einem frisch gemachten Kaiserschmarrn auf der Hütte – dann „ab geht er, der Peter“. Also schlüpft man nach dem Frühstück in Wanderschuhe und Co. und ist schon am Weg. Zunächst durchs idyllische Hüttschlag mit seiner Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert, sodann durch ein malerisches Naturparadies zu den Kreealmen und zur Bichlhütte.

Wandern für die Seele

Ein Rauschen ist von weitem zu hören. Es sind die Wassermassen des Kreealm-Wasserfalls, die aus 100 Metern Höhe zu Boden stürzen und ein beeindruckendes Naturschauspiel für kleine und große Wanderinnen und Wanderer bieten. Bei Morgensonne mit Wasserspritzern auf der Haut geht es weiter. Blicke durch sattes Grün, über sanfte Lichtungen, hinauf zu den umstehenden Bergen. Ist ein bisschen wie Seele baumeln und Gedanken fliegen lassen, begleitet von frischer Bergluft und nur dem ein oder anderen: „Mami, wann sind wir endlich da?“ Bei so viel Naturschönheit folgt ein Wanderschritt wie von selbst dem nächsten, bis mittags zuerst eine kleine Kapelle auftaucht und zum Innehalten einlädt: Koch unser, möge der Kaiserschmarrn bitte auch heute urgut sein!

Genuss auf 1.570 m

Dann liegen die Kreealmen schließlich vor uns. Im Großarltal gehören sie zu den blumenreichsten. Hier blühen und duften Orchideen, Enzian, Alpenrosen, auch Alpenglöckchen. So steigt mit den letzten Höhenmetern die Gewissheit, dass heute ein perfekter Tag in den Bergen ist. Zumal an der Bichlhütte nun tatsächlich ein fluffiger Kaiserschmarrn (nicht nur) die Kids glücklich macht. Kaiserschmarrn und königliche Ruhe – die wirken in jeder großen und kleinen Wandernatur. Mit Blick über die Gipfel der Hohe Tauern lässt es sich noch eine Weile aushalten, um bald wieder ins Tal nach Hüttschlag zurückzukehren. Nur ein wenig locken muss man sie noch. Eine Ausstellung über Wald und Kulturlandschaft, echt jetzt? … Ach so, eine interaktive Erlebnisausstellung? … Oh, wie cool!

© Tourismusverband Großarltal

grossarltal.at