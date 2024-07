Die letzten langen Wochenenden haben wir genutzt, um unserem Sohn und mir zwei Herzenswünsche zu erfüllen. Meiner war eine nostalgische Reise in meine Kindheit und führte uns mitten ins idyllische Lungau auf Burg Finstergrün; der Name sagt schon alles. Dort verbrachte ich einst sechs Wochen meiner Sommerferien, und die Liebe zum alten Gemäuer ist beim Wiedersehen sofort wieder entflammt. Der Wunsch des Kindes war ein Metallica-Konzert in München.

Man könnte meinen, da liegen Geschmäcker und Erfahrungen diametral auseinander. Aber gleich wie Mama beim Betreten der Burg ein Tränchen drückte, rannen beim Junior mit dem ersten Blick auf die Konzertbühne die Freudentränen. In der Burg bewiesen wir sportliche Höchstleistungen im „Bis-in-die-letzte-Turmspitze-klettern“, und beim Konzert hieß es stundenlang tanzen. Beide waren wir überwältigt und steckten einander in der jeweiligen Begeisterung noch weiter an. Nun verbindet uns eine nostalgische Erinnerung an (m)eine Burg und den ersten großen Konzertbesuch.