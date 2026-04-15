Wüstenlandschaften, Pyramiden, böse Pharaonen, das würde man sich wohl am ehesten bei einer weiteren Adaption von „Die Mumie“ erwarten. Regisseur Lee Cronin, der sich im Horrorgenre mit dem „Evil Dead“-Sequel ,„Evil Dead Rise“, einen Namen gemacht hat, nimmt dieses Ausgangsszenario nur als Aufhänger für seinen Horror, in dem er gebrochene Familiendynamiken beleuchtet.

Die Familie, in der es zum Bruch kommt, ist die des Journalisten Charlie Cannon (Jack Reynor) und seiner Frau, der Ärztin Larissa (Laia Costa). Als die Familie für einen Auftrag Charlies für mehrere Monate in Kairo verweilt, verschwindet eines ihrer Kinder, die aufgeweckte Katie. Die Ermittlungen der Polizei ergeben keine Spur, die Familie kehrt zurück nach New Mexico. Was der Zuschauer sehr wohl weiß, ist, dass Katie von einer mysteriösen Frau (Hayat Kamille) entführt wurde, deren Tochter Layla Katies Freundin war. In deren Familienkeller steht eine düstere Mini-Pyramide, in deren Inneren sich ein Sarkophag mit einem gerade erwachten hungrigen Untoten befindet.

Acht Jahre später

In diesem Sarkophag taucht Katie (nun Natalie Grace) acht Jahre später durch Zufall wieder auf. Charlie und Larissa holen die schwer gezeichnete, teils entstellte und in einer Trance gefangene Tochter zurück nach New Mexico. Alsbald wird klar, dass mit ihnen mehr heimgekehrt ist als nur ein verschwundenes Kind. Die bedrohliche Natur Katies kombiniert Cronin geschickt mit dem Schmerz der Eltern, als Aufpasser versagt zu haben. Nur so lässt sich wohl erklären, warum die Familie sie durchs Haus spuken lässt, statt einen Exorzisten zu rufen.

Die Angst der Eltern, das eigene Kind nicht schützen zu können, sowie die daraus resultierende Vernachlässigung oder Überkontrolle der anderen Kinder heben die Geisterhaus-Geschichte über die teils etwas konventionellen Erzählmittel hinaus. Zumindest bis Cronin dann mit Body-Horror in der zweiten Hälfte so richtig aufdreht. Da stört es auch nicht, dass es weniger um ägyptische Mythologie geht, sondern der Name „Mumie“ als Marke einfach Aufmerksamkeit bringen soll. Als Zuschauer blickt man in den absoluten Horror: eine dysfunktionale Familie, in der düstere Sentiments brodeln.●●●●○