Flotter und flippiger geht’s kaum, wenn sich die 17 vom Theater Zephier Shakespeare vorknöpfen und aus dem „Sommernachtstraum“ eine regelrechte Jux-Orgie machen. Kaum zu glauben, dass einige zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Die Laientruppe liefert unter Regisseur und Bühnengestalter Alois Gallé einen an Gags und Gegenwartssprache kaum überbietbaren Komödien-Knaller, der selbst klassikermüde Junge aus dem Dämmerschlaf reißen müsste.

Rote Luftballons als Bodendecker im Kristallwerk erinnern mehr an Party (mit passenden Hits) als an Märchenwald. Beim Pannen-Startschuss saust ein gerupftes Hendl vom Plafond, die Schläferstündchen kreuzt eine Gummischlange, und die Liebesver(w)irrungen münden in jugendliches Rivalengebalge. Den Vogel schießt das theaterfreudige Handwerker-Quintett mit biss- und bierfestem Schöpfer-Charme ab. Ein Abend, bei dem beste Laune aufkommt. Elisabeth Willgruber-Spitz

„Ein Sommernachtstraum“. Theater Zephier spielt William Shakespeare. 30.11., 1., 2., 5., 6., 7., 8.12., 20 Uhr, Kristallwerk, Viktor-Franz-Straße 9, Graz. Karten: Tel. 0660-55 2 40 93; office@theater-zephier.at