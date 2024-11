In Simon Verhoevens Kinofilm „Alter weißer Mann“ ist er an der Seite von Jan Josef Liefers, Meltem Kaptan oder Nadja Uhl als „Vollidiot“ besetzt: Burg-Star und Kammerschauspieler Michael Maertens. Im Burgtheater ist er aktuell u.a. in „Hamlet“ zu sehen, im Akademietheater in „Der einsame Westen“, wofür er auch gemeinsam mit Roland Koch für einen Nestroypreis nominiert ist.