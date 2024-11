Politisch? Sie doch nicht! Faschismus? Von wegen! In ihrem langen Leben beteuerte Leni Riefenstahl (1902-2003) stets, dass sie nur am Filmemachen interessiert war. Den von der NSDAP beauftragten Propagandafilm „Triumph des Willens“ über den Reichsparteitag 1934 in Nürnberg hätte sie nur wegen der Kunst gemacht. Genauso gut hätte sie „einen Film für Roosevelt über die Flieger, für Churchill über die Flotte oder für Stalin“ gemacht. Das hat sie tatsächlich so gesagt; 1985 in einem Interview mit dem kanadischen Fernsehsender CBC. Zur Erinnerung: 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.