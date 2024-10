Ein Sommer am See, in Berlin. Hilde (Liv Lisa Fries) verliebt sich in Hans (Johannes Hagemann). Sie kommen sich näher, doch es sind die 1940er. Hans Coppi engagiert sich in der antifaschistischen Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Ihr Kampf endet fatal: 1942 werden sie verhaftet, später hingerichtet. In Haft bringt Hilde noch einen Sohn zur Welt: Hans. Der hat Andreas Dresens eindringlichen Film „In Liebe, Eure Hilde“ beraten.