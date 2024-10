Mit einem emotionalen, die Tragik des Krieges konterkarierenden Pop-Kammerkonzert des ukrainischen Streicher-Quartetts BIG4 ging vergangenen Freitag die elfte Ausgabe der Konzertreihe „haus.kultur“ in der Caritas Sachspendenzentrale in der Hergottwiesgasse zu Ende. Die vier Musiker darunter Cellistin und Sängerin Olga Zhukova, waren in der Ukraine sehr erfolgreich gewesen, bevor der russische Angriffskrieg die vielversprechende Karriere des Quartetts jäh unterbrach und das Quartett aufgrund unterschiedlicher Haltungen zur Situation in alle Winde zerstreute.

In Graz traten sie zum ersten Mal wieder gemeinsam auf. Musik mit gesellschaftlichen Themen und vor allem mit Friedensarbeit zu verbinden, ist eines der Hauptanliegen von haus.kultur-Erfinder und Cellist Erich Oskar Huetter, der sich bereits auf die nächste Ausgabe seines internationalen Festival-Standbeins „Sounding Jerusalem“ (20. November bis 22. Dezember) vorbereitet. Wegen des ausgeweiteten Krieges in Nahost kann es diesmal nur in Graz stattfinden und soll für Künstler und Publikum auch gewissermaßen eine therapeutische Funktion haben.

Alle Infos: www.hauskultur.at

www.soundingjerusalem.com