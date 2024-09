Hollywood, die Academy und das Publikum lieben es, wenn sich Schauspielerinnen und Schauspieler von lang gedienten Rollen verabschieden und sich neu erfinden. Daniel Craig wird in Venedig dafür gefeiert, dass er sich seines 007-Images entledigt hat. Und wie! Der Brite gondelte nicht nur optisch völlig verändert mit langen blonden Haaren zur Weltpremiere von „Queer“, sondern liefert in Luca Guadagninos („Call Me By Your Name“) Liebesdrama vielleicht die beeindruckendste Performance seines Lebens ab.