In Dresden fand im Mai zum 52. Mal das auf über 300.000 Besucher angewachsene Internationale Dixieland Festival statt. In der Steiermark geht dessen vergleichsweise kleiner, aber feiner Cousin in die achte Runde. Ursprünglich in Fürstenfeld angesiedelt, ist das österreichweit einzige Festival, das sich mit traditionellem Jazz und Swing-Tanz beschäftigt, inzwischen in Weiz beheimatet. Dort wird es zwischen 9. und 18. August auch heuer wieder ein vielfältiges Programm geben. Neben internationalen Acts wie dem australischen Trompeter James Morrison und dem US-Pianisten Rossano Sportiello, Workshops und Lindy-Hop-Crashkursen gibt es ein großes New-Orleans Straßenmusikfest in der Weizer Altstadt.

Festivalgründer und Mastermind Johannes Hödl fand seine Leidenschaft, als er als Musikstudent Fatty George im Fernsehen sah. Und fackelte nicht lange: „Ich habe den Fernseher ausgeschaltet und am nächsten Tag die Old Stoariegler Dixieband gegründet“. Hödl hängte die klassische Musik an den Nagel und widmete sich und seine Klarinette fortan dem Dixieland-Jazz. Zum 60. Geburtstag schenkte er sich selbst das Dixie- & Swingfestival. Schon die erste Ausgabe wurde ein Riesenerfolg: „Der Pfeilburghof war gedroschen voll“ erinnert sich Hödl, „und der Bürgermeister hat gesagt: ,Das musst du jetzt jedes Jahr machen‘“.

Vor zwei Jahren übersiedelte das Festival nach Weiz. Bis zu 5.000 Besucher zählt es mittlerweile – ein Indiz dafür, dass der traditionelle Jazz und die dazugehörigen Tänze wie der Lindy-Hop auch hierzulande nicht bloß Minderheitenprogramm sind. Noch dazu, weil das Festival-Konzept ein „Rundherum-Angebot“ vorsieht, in dem auch leibliches Wohl in Form regionaler Spezialitäten nicht zu kurz kommen soll.

Johannes Hödl ist der Veranstalter des Dixie- & Swingfestivals in Weiz © Julia Kammerer

Trotz des ausdrücklichen Bekenntnisses zur Unterhaltung steht bei Hödl die Qualität der Musik im Vordergrund. Da ist es kein Nachteil, dass er und sein Team in der heimischen Musikszene aus dem Vollen schöpfen können und selbst internationale Stars im Dixie- und Swing-Segment vergleichsweise erschwinglich sind. Faire Entlohnung ist Hödl ein Anliegen, Gewinn macht das Festival daher keinen: „ Es ist ein Hobby für mich, so als würde ich jagen oder Golf spielen gehen“. Nicht unerwähnt lassen möchte Hödl die historische Bedeutung der seinerzeitigen, im Jazz verankerten Wiener Schlurf-Szene im NS-Widerstand. Das Dixie- & Swingfestival sieht er auch als Antithese zu gewissen, aktuellen „Volkskultur“-Trends und deren politischen Hintermännern. Die Erinnerung an finstere Zeiten gelte es stets aufrecht zu erhalten, mahnt er: „Man muss da ganz, ganz wachsam sein“.

Programm & Informationen: https://www.dixie-swingfestival.at/