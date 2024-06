Russland sperrt als „Vergeltungsmaßnahme“ für ein EU-Verbot von vier russischen Staatsmedien den Zugang zu 81 Medien aus der EU. „Es werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um den Zugang von russischem Territorium“ zu Medien „aus EU-Mitgliedstaaten zu unterbinden“, so das Außenministerium in Moskau am Dienstag. Diese Medien können dann in Russland nicht mehr empfangen oder im Internet abgerufen werden. Betroffen sind auch die Angebote des ORF und von „Österreich“ (oe24.at).

Da berichteten die spanische Nachrichtenagentur EFE und das unabhängige russische Nachrichtenportal „Meduza“. Die Agentur EFE ist in Russland künftig ebenso gesperrt wie die französische Agentur AFP. Unter den genannten Fernsehsendern sind unter anderen auch die italienische RAI, die französischen LC1 und Arte, der irische RTE, der portugiesische RTP Internacional, der niederländische NOSsowie der Radiosender Radio France. Außerdem betroffen sind „Der Spiegel“, „Politico“, „Le Monde“, „El Pais“ und der spanische Sender RTVE.