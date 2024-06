Teufel auch, so viele Gehörnte! Frauen, Männer, Kinder. Tausende, Abertausende. In der Nacht sollten dann die „Devil Horns“ – Kostenpunkt 20 Euro – in einem roten Lichtermeer in die warme Sommernacht blinken. Schöner Anblick! Die Teufelshörner sind längst ikonisches Symbol für die Gruppe AC/DC, die am Sonntag eines von zwei restlos ausverkauften Konzerten im Wiener Happel-Stadion gab. Heute kaum noch vorstellbar: In den 70er- und 80er-Jahren wurde die Band für ihren harten Sound, aber vor allem für die vermeintlich sündhaften Texte von konservativen Kirchenmännern und Politikern verflucht – doch das ist längst Geschichte. Die Gruppe selbst, die 1973 in Australien gegründet wurde, ist es hingegen nicht. „Pwr up“, also „Power Up“ heißt die aktuelle Tour, die die putzmunteren Veteranen nach acht Jahren wieder nach Europa führte. Und die Kraft, das haben sie an diesem Abend eindrucksvoll zelebriert, ist ihnen noch nicht ausgegangen.