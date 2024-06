Nach 8 Jahren kommt die Band AC/DC wieder nach Österreich. Im Wiener Ernst-Happel-Stadion spielen sie am 23. Juni und am 26. Juni zwei Konzerte. AC/DC befindet sich momentan auf einer Europa-Tour. Gestartet hat die Tour im Mai in Deutschland.

2016 spielte AC/DC das größte Konzert Österreichs. Rund 115.000 Zuseherinnen und Zuseher waren bei dem Konzert in Spielberg dabei.

AC/DC ist eine Rock-Band aus Australien. Besonders bekannt sind sie für ihre Lieder wie zum Beispiel „Hells Bells“, „Thunderstruck“, „High Voltage“ und „Highway To Hell“.