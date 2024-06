Nach acht Jahren kommen AC/DC wieder für zwei Ö3-Konzerte nach Österreich. 2016 lieferten AC/DC das größte Rekord-Konzert in Österreich: Rund 115.000 Fans ließen sich das Höllenfeuerk in Spielberg nicht entgehen. Mit der Doppelbuchung des Wiener Stadions kommt die Band auch heuer auf diese Besucherzahl. Die ungewöhnlich lange Pause zwischen den beiden Wien-Konzerten hat laut Insidern gesundheitliche Gründe: Sie dient zur Schonung von Sänger Brian Johnson. Fast eine Woche lang ist das Luxushotel Hyatt für die Musiker reserviert.

Der Europa-Tour-Start erfolgte im Mai in Gelsenkrichen, gerade ließen die Kultrocker das Münchener Olympiastadion zweimal beben. Der Kritiker der „tz“ konstatierte: „Es klingt hinreißend gut! Und als der Abend schließlich auf die Zielgerade einbiegt, natürlich mit ordentlich Druck und ohne jede Spur von Ermüdungserscheinungen, da schüttelt Angus Young bei ,Let There Be Rock‘ eines dieser Soli aus dem Handgelenk, die dauern und dauern und immer noch eine Umdrehung finden.“ Legendäre Hits wie „Hells Bells“, „Thunderstruck“, „High Voltage“ und „Highway To Hell“ dürfen natürlich auf der Setlist nicht fehlen.

Zur Anreise: Da parallel das Donauinselfest stattfindet, wird vor Megastaus gewarnt. Vermutlich wird auch die Stadionallee zumindest zeitweise gesperrt. Da Parkplätze rund um das Ernst-Happel-Stadion rar gesät sind, empfiehlt sich die Anreise mit den Öffis und hier vor allem mit den U-Bahnlinien U2 und U3.

Ö 3 feiert die australischen Hardrock-Giganten mit einem „Solid Gold Spezial“ – als Warm-up zu ihrem ersten Konzert im Ernst-Happel-Stadion. Ab 19 Uhr gibt es eine Stunde lang das Beste von AC/DC. Da die Auswahl riesig ist, konnten die Hörer ihre Favoriten vorab online bekannt geben.