Aus einem Juckreiz wird ein Bär, der vorher nicht da war. Wer so in die Welt kommt, darf, ja muss sich fragen, wer er eigentlich ist. In einem zauberhaften Wald begegnet der neugierige Petz auf seiner bunten Heldeenreise unter anderem einem saumseligen Salamander, einem pflichtbewussten Pinguin, einer taxifahrenden Schildkröte, eine duftenden Blumenwiese – und letztlich sich selbst. Und kann dabei feststellen: Er ist tatsächlich ein netter, glücklicher und sehr hübscher Bär.

Hanni Westphal führt bei dem Stück für Kinder ab 4 Jahren Regie, Lilli Angermeier, Sonja Felber und Barbara Krepcik spielen und tanzen sich in der leichtfüßigen Koproduktion des Mezzanin Theaters und der Tanz Company ELLA durch wechselnde Rollen und Kulissen. Für ganz kleine Kinder sind die grundlegenden Fragen, die das philosophische Stück aufwirft, wohl durchaus eine Herausforderung. Bezaubernd bunte, fließende Bilder, Waldgeräusche, schwungvolle Livemusik und Tanzeinlagen wie ein mitreißender „Bären-Step“ (Choreografie: Lin Verleger) fesseln aber doch 50 Minuten lang ganz mühelos die Aufmerksamkeit. Und zwar nach einer ausverkauften Vorstellungsreihe im Mai voraussichtlich das nächste Mal nach dem Sommer – für Herbst ist eine weitere Aufführungsserie geplant. UB