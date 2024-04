Die Schweizer Stadt Chur und das Bündner Kunstmuseum ehren mit dem HR-Giger-Jahr 2024 den Alien-Schöpfer anlässlich seines zehnten Todestages. Geplant sind Ausstellungen, Stadtführungen und Veranstaltungen zum international bekannten Churer Maler, Designer und bildenden Künstler.

Die Veranstaltungen in der Hauptstadt des Kantons Graubünden beginnen am kommenden 3. Mai mit einer Buchvernissage im Kunstmuseum. Dort wird das Werk „HR Giger – Die frühen Jahre“ vorgestellt. Weiters stehen in Chur drei Ausstellungen zum Gedenken an den berühmten kreativen Sohn der Stadt am Plan.

Großer Erfolg mit Alien

Giger wurde nach dem Erfolg des Kino-Kultkassenschlagers „Alien“ im Jahr 1979 oftmals nur noch als „Filmdekorateur“ wahrgenommen. Während seines ganzen Künstlerlebens litt der 1940 in Chur geborene Hans Rudolf „Ruedi“ Giger darunter, dass er von der Kunstszene weder in seiner Geburtsstadt noch an seinem Wohnort Zürich eine nachhaltige Wertschätzung erhielt. Erst zehn Jahre nach seinem tödlichen Treppensturz am 12. Mai 2014 begann man sich des Meisters des Surrealen und der Spritzpistolenkunst zu besinnen.