Mit Anne Jung, Pablo Girolami und Andonis Foniadakis hatte das Ballett der Oper drei international gefragte Choreografen eingeladen, sich Johann Sebastian Bach tänzerisch zu nähern. Jungs Beitrag „Strings attached“ (analog zu „no strings attached“ für „ohne Bedingungen“) zur Bearbeitung der Cellosuiten durch den schottischen Komponisten und Cellisten Peter Gregson verweist im Titel einerseits auf Cellosaiten, andererseits auf Wurzeln und Traditionen. Diese findet Jung im klassischen Ballett und dem Spitzentanz – beides zitiert sie zeitgemäß und in gleichberechtigter Form, die ohne traditionelle Geschlechterrollen auskommt. In wechselnder Besetzung (vom Paar bis zur Großgruppe) zeigt Jung ästhetische, faszinierende Bilder in düsterer Lichtstimmung auf nebeliger Bühne.

Getanzt wird ohne Rollenklischees

In „Kepler-69c“ (ein Exoplanet) philosophiert Girolami über den Klang von Bachs Musik mit der Frage: „Klingt Musik noch genauso, wenn wir sie in einem anderen Sonnensystem hören?“ Offensichtlich nicht. Bachs bekannte Toccata und Fuge in d-Moll wurde von Guilherme Curado, einem jungen portugiesischen DJ und Klangdesigner, bis auf die markanten Anfangstakte komplett verfremdet. Das kann man durchaus bedauerlich finden, da doch gerade die Toccata eine zeitlose Wucht und erstaunliche Modernität bietet. In Girolamis, von Natur- und Tierbeobachtungen inspirierter Choreografie agiert das fünfköpfige Ensemble oft wie ein einziger Organismus und bietet effektvolle, spannende und bewusst irritierende Szenen. Dass in allen drei Choreografien Unisex-Kostüme getragen werden, unterstreicht das Bemühen der Choreografen Rollenklischees zu hinterfragen.

Vorwärtsdrängen und Innehalten: Eine sehnsuchtsvolle Stimmung im Kontrast zu kraftvoller, irdischer Energie will Foniadakis in „Selon Désir“ (übersetzt: „Dem Wunsch entsprechend“) vermitteln. Bereits 2004 kreierte er das Stück für das Ballett Genf und erarbeitete es nun mit dem Ballett Graz neu. Die Eröffnungschöre von Bachs Matthäuspassion und Johannespassion – kombiniert mit elektronischer Musik des französischen Komponisten und bildenden Künstlers Julien Tarride – untermalen seine hochenergetische, intensive Choreografie. „In meiner Choreografie werden Spiritualität und Göttlichkeit mit dem Fleisch, dem Körper, dem Verlangen und der Zerstörung kombiniert“, sagt Foniadakis.