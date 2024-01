Ihre Einheit heißt Kra, ihre Berufung ist von globaler Relevanz und als Geheimwaffe haben die beiden Frauen reichlich Schnaps eingepackt: „Wir lösen alle Konflikte der Welt.“ Hinter diesem Anspruch stehen Nora Köhler und Vera Kopfauf, die mit ihrem neuen Performancekollektiv namens Kra am Donnerstag den ersten großen Auftrag angehen. Geheimcode: „Mission Sant Climent.“

Der namensgebende pittoreske Ort in Katalonien bildet den Ausgangspunkt der Performerinnen, die beide aus der Oststeiermark stammend unter anderem in der Theaterfabrik Weiz sozialisiert wurden. In Sant Climent recherchierten sie im Sommer 2023 drei Wochen lang, dort geführte Interviews wurden in die maßgeblich von Musiker Jakob Kolb mitgestalteten und körperbetonten Performance eingewebt. Auf eine erste Kurzperformance in Spanien folgt die eigentliche Premiere in den Räumlichen des Theaters im Bahnhof in Graz.

Kra versteht sich als ein interdisziplinäres Projekt, erzählt Nora Köhler, Gründungsmitglied des Planetenparty-Kollektivs und Musikerin. Vorrangig wollen Köhler/Kopfauf Performanceprojekte mit der neuen Formation umsetzen, „aber das kann auch einmal ein Filmprojekt oder eine Ausstellung sein“. Das Publikum soll eine mehrfache Gratwanderung erleben: Zwischen Satire und politischem Aktivismus angesiedelt, spielen sie mit der Verwechslung von Protagonistinnen und Schauspielerinnen: „Man soll nie genau wissen, ob echt ist oder nicht, was wir behaupten.“ Dazu passend die Antwort auf die Frage, wie denn nun diese krisenreiche Welt zu retten sei: „Wir sind zwei Frauen vom Land, da kann man sich einfach zusammen setzen, einen Schnaps trinken und sich das ausreden.“ Was im Kleinen gelingt, dem sollte auch auf der Weltbühne nichts im Wege stehen.

Kra verstehen sie als schnelle Eingreifgruppe mit Schwerpunkt Auslandseinsatz: Auch in den kommenden Produktionen sollen Eindrücke aus der Ferne verarbeitet werden. Die nächste Mission führt sie nach Tirana

Mission Sant Climent. Elisabethinergasse 27a, Graz. 11.-14. Jänner, 20 Uhr. www.kra.international