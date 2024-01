21. Januar: Schneebedeckt ist die über 1000-jährige Stadt noch malerischer. Am Treffpunkt von Bakonygebirge und Balatonhochland gelegen, fließt sie gleichsam über Hügel und durch Täler, immer wieder von Felsen und kleinen Wäldchen unterbrochen. Der höchste Punkt ist die Burg mit dem Sitz des Erzbischofs. Sie beherbergt einen Gutteil der Altstadt und war während der letzten Jahrzehnte dem Verfall ausgesetzt. Nun hat die Regierung umgerechnet über 100 Millionen Euro in die Hand genommen, sie nicht etwa der Stadt, sondern dem Erzbischof gegeben und ihn beauftragt, das Ganze in Ordnung zu bringen. Jetzt drehen sich die Baukräne, und die Eröffnungsbesucher der Kulturhauptstadt stehen vor Zäunen und Sichtblenden. Der Schichtführer des Wachdienstes freut sich über den internationalen Andrang und lästert hinter vorgehaltener Hand über die gewohnte Auftragsvergabe, bei der die Forint-Milliarden am Ende immer bei den Günstlingen des Orbán-Regimes landen.