Ein kleine, eher unauffällige Szene in diesem Buch – das man wohl am ehesten als Großessay bezeichnen kann – illustriert sehr anschaulich, worum es im Kern geht. Der Autor flaniert durch das winterliche Venedig, siniert darüber, dass es diese magische Lagunenstadt aufgrund der tektonischer Verwerfungen und des steigenden Meeresspiegels bald nicht mehr geben könnte. Doch dann kehrt er, wie jeden Morgen, zum Frühstück in einer kleinen Pasticceria ein, sieht bei der Zubereitung der Espressi und Pasticcini zu, und in diesen Momenten denkt sich der Autor Daniel Schreiber: „Trotz allem machen sich Menschen hier die Mühe, das Backen klelienr Winterkrapfen zur Vollkommenheit zu bringen. Was hält sie davon ab, nicht in Lethargie oder bloßen Hedonismus zu verfallen? Ich möchte etwas von ihnen lernen, kann aber noch nicht sagen, was genau.“

Mit den Büchern „Nüchtern“, „Zuhause“ und zuletzt „Allein“ hat der deutsche Schriftsteller, Kolumnist und Übersetzer Daniel Schreiber bereits hochgelobte und vielgelesene literarische Essays vorgelegt, die im Wortsinn tatsächlich „essais“ sind, also Versuche, Erwägungen, Abwägungen; schnelle Antworten und starre Festlegungen sind nicht vorgesehen. Dieses Herantasten an mögliche Lösungen und das gleichzeitige Einbekennen, dass es möglicherweise gar keine Lösungen gibt, macht auch den Reiz von Schreibers Schreiben aus.

Jetzt also „Die Zeit der Verluste“, und natürlich ist Daniel Schreiber damit punktgenau um Puls der Zeit; einer Zeit, in der wir kleiner und großer Gewissheiten und Sicherheiten längst verlustig gegangen sind. Die Vergangenheit wird als massiv mangelhaft empfunden, die Zukunft als Bedrohung. Ausgehend vom Tod seines Vaters, eines persönlichen Verlustes also, zieht Schreiber auf seinen Streifzügen durch Venedig, wo er sich zurückgezogen hat, immer größere Denk- und Meditationskreise und skizziert jene globalen Verluste, die durch Kriege, Klimakatastrophe, Krankheit verursacht werden. Dabei stößt er bald auf ein Paradoxon, das unseren Umgang mit den multiplen Malaisen betrifft: Wir befinden uns in einer ständigen Alarmbereitschaft, „die allerdings ins Leere läuft, weil sie gepaart ist mit einer ganz praktischen Distanzierung von allen Konsequenzen.“

Schreiber spricht von der „Illusion der Stabilität“ und dem kollektiven Verlustgefühl, wenn diese Stabilität – obwohl in Wahrheit nie flächendeckend existent – verloren geht. Diesem Verlustgefühl müssten wir – wie beim Tod eines geliebten Menschen – mit Trauer oder besser: Trauerarbeit begegnen. Aber genau das würde, so Schreiber, nicht passieren. Stattdessen: Verdrängung, Verrohung, Verkarstung. Initialzündung für dieses Buch war übrigens, dass auch Daniel Schreiber nach dem Tod des Vaters nicht dazu fähig oder bereit war, seiner Trauer bewusst entgegenzutreten.

Trotz aller gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen ruft Schreiber dazu auf, sich nicht der Dystopie-Hysterie hinzugeben, sondern der – redimensionierten – Zuversicht: „Es wird eine andere Zuversicht sein, sie wird sich weniger hoffnungsvoll anfühlen, angepasster, informierter, realistischer als früher, es wird eine Zuversicht gesenkter Erwartungen sein. Doch ich werde beginnen, mit ihr durch den Tag zu gehen, und irgendwann wird sie ein Gefühl sein, das mir vertraut vorkommt, das ich, wenn es mir schlecht geht, wie ein besonders schönes und warmes Kleidungsstück überziehen kann.“ Und die venezianischen Winterkrapfen gibt es ja auch noch.

Daniel Schreiber. Die Zeit der Verluste. Hanser Berlin. 140 Seiten, 22,70 Euro.