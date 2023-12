Island - Reise zum Ursprung der Erde 1 Gerne wird Island als das Reich von Eis und Feuer bezeichnet. Kein Wunder, Vulkane, heiße Quellen und eine magisch schöne Landschaft. Sechs Tage lang durchstreift ein Filmteam mit Expertinnen und Experten die aktivsten Regionen der Inseln – zu Fuß und zu Pferd. Anhand dieser immer wieder neu durch Eruptionen geformten Landschaft lässt sich die Entstehung und Entwicklung der Erde ablesen. Eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit. 20.15 Uhr, Arte Die geheime Welt der Superreichen 2Ein Jahr lang hat ein ZDF-Team recherchiert, um den Steuertricks der Superreichen auf die Spur zu kommen. Eine Nachschulung für alle jene, die keine steuerschonenden Tricks auf Lager haben. Ärgerliche Einblicke in die Welt der Privatstiftungen. ZDF Mediathek The True Story of... 3 Näher dran sein, als die Paparazzi? Diese Dokureihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch die Untiefen der Stars ordentlich auszuleuchten. Gleich drei Folgen gibt es heute hintereinander zu sehen: Im Fokus stehen Britney Spears, Pink und Eminem. ab 20.15 Uhr, 3Sat E.T. – Der Außerirdische 4Tränen sind garantiert, wenn der herzallerliebste Außerirdische verzweifelt nach Hause möchte. Ein paar Kids nehmen das in die Hand. 20.15 Uhr, ZDFneo

Der Eiffelturm, Geschichte einer Ikone 5 Ende Dezember jährt sich der Todestag von Gustave Eiffel zum 100. Mal. Der Ingenieur hat eine der wohl markantesten Sehenswürdigkeiten der Welt geschaffen. Doch dem Bau ging ein Konkurrenzkampf mit dem Architekten Jules Bourdais voraus. Arte Mediathek

Leave the World Behind 6 Nach einer Cyberattacke wird ein Ferienhaus zur letzten Zufluchtsstätte. Hochkarätig besetzter Psychothriller mit Julia Roberts. Netflix

Hörenswert Glamour, Glitzer, Seelenpein – zum Thema: Diva. Ö1 17.05 bis 19 Uhr. April widmet sich das Londoner Victoria & Albert Museum ganz den Diven des Showbusiness. Maria Callas gilt als Paradebeispiel der Diva, doch hinter der glitzernden Fassade lauert oft ein persönliches Drama. KI-FakeNews in Bild und Ton: Droht uns die Infokalypse? Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem militärischen Gegenschlag, werden die sozialen Netzwerke mit KI-generierten Fake News geflutet. Experten erklären, wie man damit umgeht. Ein SWR-Podcast.