Allein die Darbietung der fantastischen Live-Band ist schon einen Besuch wert: Die „A! A! Band“ rockt das Zelt, ob mit bekannten Ohrwürmern wie „7 Seconds“, „I Feel Good“, „Natural Woman“, „We Will Rock You“ und „Chic“ oder Eigenkompositionen von Bandleader Francky Moulet und afrikanischen Traditionals. Die Musik ist aber nur ein Trumpf der Neuauflage des erstmals 2005 unter André Hellers Fittichen aufgeführten Showkonzepts, das ein Wiedersehen mit einigen Artisten von der letzten Tournee (2019, damals in der Halle) bringt, wie etwa die Menschen-Pyramide, aber auch etliche neue Acts einbindet.

Mehr als 40 Künstler aus neun afrikanischen Staaten begeistern bei der neuen Tour von „Afrika! Afrika!“, zum Großteil wurde die Kompanie von Regisseur und Choreograf Georges Momboye (er stammt von der Elfenbeinküste) in Tansania und Äthiopien gecastet, wo es Zirkusschulen gibt. Auch aus budgetären Gründen werden vor allem Multitalente gesucht.

Staunen über das Menschenmögliche

Dynamisch, bunt und schnell. Mitreißende Rhythmen, unglaubliche Akrobatik und Körperbeherrschung, Emotionen, Sinneseindrücke und eine ausgelassene Party mit Street Dance. So lässt sich das Programm der Zelt-Tournee 2023/24 umreißen, das keine Geschichte des Kontinents als roten Faden vorgaukeln, sondern einfach Lebensfreude mit Staunen vermitteln will. Tollkühne Momente verschlagen einem fast den Atem.

Es folgt Höhepunkt auf Höhepunkt, ob mit den Basketballern, bei denen das Publikum im Zelt wie in einem riesigen amerikanischen Sportstadion tobt, beim „Chair Balance Act“ mit seinen roten Stühlen (sie werden zu einem echten Königsthron), beim fliegenden „Hair Hanging Act“ mit den Pirouetten, beim weiblichen „Trio Balance“, beim Balljongleur (Bounce Juggling) oder den mutigen jungen Talenten auf dem Schleuderbrett.

Standing Ovations nach zweieinhalb Stunden (mit Pause) für diesen mitreißenden Spagat zwischen traditionsreichem Erbe und künstlerischer Gegenwart. Der Wanderzirkus macht nun bis Mitte Jänner in Graz Station, dann geht es weiter nach Wien und Salzburg. „Afrika! Afrika!“ wurde immer wieder kopiert, transportiert aber einen ganz eigenen, wunderbaren Spirit. Glückliche Gesichter also beim Verlassen des Zelts! Möge das Lächeln andauern.

„Afrika! Afrika!“. Die Zelttournee 2023/24. Bis 14. Jänner 2024 in Graz, Freigelände der Messe. Selbst am 24. Dezember (14 Uhr), am 25. Dezember Doppelvorstellung, meist um 19.30 Uhr. Am 31. Dezember auch um 14 Uhr. Karten: www.oeticket.com oder www.afrikaafrika.info

Die Show will die lebensbejahende, farbenfrohe und hoffnungsvolle Seite von Afrika präsentieren © STARGARAGE

2005 begann die Erfolgsgeschichte von „Afrika! Afrika!“, ein Highlight 2023 ist der Basketball-Act © STARGARAGE