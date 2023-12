Seit 2006 war sie Chefredakteurin, 2015 wurde sie zudem Herausgeberin. Nun hat Euke Frank genug von „Woman“. Es sei „Zeit für einen neuen Lebensabschnitt“ lässt die langjährige „Woman“-Chefin wissen. Sie verlässt das Magazin auf eigenen Wunsch mit Jahresende. Ihren Kolleginnen und Kollegen dankte sie am Mittwoch „für ihr Engagement, die fabelhafte Arbeit und für den Spaß, den wir miteinander hatten. Es war mir eine riesige Freude und Ehre, mit diesem fantastischen Team so viele Frauen zu informieren, zu unterhalten, zu inspirieren und zu unterstützen.“

In ihrer Zeit wurden die digitalen Angebote von „Woman“ intensiviert und auch etliche Events rund um die Medienmarke eingeführt. 2021 wurde das Magazin und damit seine gesamte Redaktion mit einem „Medienlöwen“ prämiert. Horst Pirker, geschäftsführender Gesellschafter der VGN-Medienholding, streute Frank zum Abschied Rosen, war sie doch „zu jeder Zeit eine überaus kompetente Gesprächspartnerin, nicht nur mit Blick auf “Woman‘, sondern auch insgesamt, was die so bewegte Medienwelt betrifft. Ich bedanke mich bei Euke Frank für eine großartige Gesamtleistung und ahne schon heute, wie sehr wir sie vermissen werden.“

Wo es Frank hinzieht, ist noch unklar. Die profilierte Printjournalistin, verheiratet mit ZiB2-Anchor Armin Wolf, war vor ihrer Zeit bei „Woman“ unter anderem für das „profil“, aber auch für die Titel „Basta“ und „News“ der Fellner-Brüder tätig.