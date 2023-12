Hinterland 1Oscar-Regisseur Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“) erzählt von einem Kriegsveteranen (Murathan Muslu) im Wien nach dem Ersten Weltkrieg. Traumatisiert von den Kampferfahrungen und der russischen Gefangenschaft, soll der Ex-Polizist eine brutale Mordserie klären, deren Opfer alle mit ihm in Zusammenhang stehen. Charakteristisch an „Hinterland“ ist die bemerkenswerte und gelungene visuelle Verfremdung der Stadt: Wien als verletzte Seelenlandschaft im expressionistischen Stil. 20.15 Uhr, ORF 1 Entscheidung auf dem Schlachtfeld 2Wer von Krieg und Gewalt nichts mehr hören kann, dem ist der Vierteiler nicht zu empfehlen. Die neue Doku handelt von vier Schlachten, die die Historie nachhaltig geprägt haben. Den Anfang macht die Episode „Arminius gegen die Römer“. 20.15 Uhr, ZDF Info Kulturmontag 3Zur späten Stunde (wegen langer „Millionenshow“) meldet sich Peter Schneeberger, um unter anderem über das Wien Museum zu berichten, das am 6. Dezember wieder aufsperrt. Thema ist auch der anstehende 75. Jahrestag der Deklaration der Menschenrechte. 23.15 Uhr, ORF 2 Bergwelten: Das Wipptal 4Im Wipptal, an der Grenze zu Italien, finden Bergsportler eine gewaltige Arena fernab des großen touristischen Treibens. 20.15 Uhr, ServusTV

Und täglich grüßt das Murmeltier 5Wer in Fieberträumen nächtens unentwegt die gleiche Situation durchlebt, kennt die Situation von Phil Connors (Bill Murray), der als sarkastischer Wetteransager in der Zeitschleife hängt. Und die Moral? Am Ende stehen Läuterung und Erlösung. 20.15 Uhr, ATV Promi-Millionenshow 6Im ORF-Weihnachtsprogramm darf die Show für „Licht ins Dunkel“ nicht fehlen – diesmal u. a. mit Missy May. ORF 2, 20.15 Uhr