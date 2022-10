21. bis 24. Oktober 2022

Komisch bis absurd.ARTist’s, Verein für spartenübergreifende Kulturprojekte, öffnet zum ersten Mal seine Tore für Kabarett und Stand-Up-Comedy. Eröffnet wird der Reigen am Freitag mit dem Projekt „Stand-Up meets Kabarett“, bei dem unter der Ägide von Alina-Maria Baltzer sechs Nachwuchs-Comedians und -KabarettistInnen Ausschnitte aus ihren jeweiligen Programmen zum Besten geben.

Am Samstag und am Sonntag, stellt dann Jack Holmes, britischer Comedian mit Wohnsitz in Österreich, sein neues Programm „Emotional Distancing“ vor, das für eine DVD mitgeschnitten wird. Holmes ist bekannt für seine energiegeladenen Darbietungen, die sich auf schmalem Grat zwischen Wut und Absurdität, garniert mit Selbstironie und interkulturellen Beobachtungen, bewegen.

Am Montag bringen Victor Pãtrãscan und Luana Matei, zwei großartige rumänische Comedians, die in London bzw. Amsterdam leben, ihr neuestes Programm „Failing in Love“ auf die Bühne des ARTist’s.

ARTist’s, Schützgasse 16, Graz. 21. bis 24. 10., jeweils 20 Uhr. https://art.istst.at. Tel. 0650-34 76 90

21. bis 23. Oktober 2022

Wer erbst die "Grüne Minna"? Das Hotel „Zur grünen Minna“ hat schon bessere Zeiten erlebt. Eines Tages treffen illustre Gäste ein: eine Gräfin mit Chauffeur, eine Tochter aus reichem Hause mit Verlobten, ein schrulliger Komponist mit Tochter und zwei heitere, angejahrte Schwestern. Und alle könnten Erben dieses Hauses sein. Die turbulente Komödie „Die verlockende Erbschaft“ erzählt davon.

Cursaal, St. Radegund. Premiere: 21. 10., 19.30 Uhr (Weiters: 22., 23., 28. bis 30. 10.) Tel. 0664-43 67 147

21. und 22. Oktober 2022

„Im Traum werde ich bei Dir sein“: Märchen und Jazz. Orientalische Märchen sind voll psychologischer Tiefe und raffinierter Dramaturgie, poetisch und humorvoll. Frederik Mellak gestaltet mit Willy (sax) und Miriam Kulmer (voc) ein Erzählkonzert.

Haus d. Musik, Gleisdorf. 21. 10., 19.30 Uhr. – Kultursalon, Graz. 22. 10., 19 Uhr. Tel. 0650-910 88 88





21. und 22. Oktober 2022

Zeitloses und Zeitgemäßes von Freud. „Gibt es einen treffenderen zeitlichen und thematischen Zusammenhang, um sich Freuds Text zu widmen?“ fragt Willi Bernhart und bringt „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ von Sigmund Freud als Trost und Vademecum.

Theatermërz, Steinfeldgasse 20, Graz. 21., 22., 28. 10., 10 Uhr.

Tel. (0316) 72 01 72

21., 22. und 23. Oktober 2022

Radikale Methode der Hypochonder-Heilung. Der unfreiwillige Frühpensionist Ignaz strapaziert alle mit seinen eingebildeten Wehwehchen. Die Theatergruppe Phoenix zeigt das Stück „Pensionärsinfluenza – Hilfe Hypochonder!“ von Andreas Keßner.

Kulturhaus, Knittelfeld. 21., 22. und 23. 10. –

Festsaal, St. Marein: 5. 11. Tel. (03512) 86 6 21

22. Oktober 2022

Starkes Mindset - Ein Tag voll Inspiration. Die Veranstaltung „Real Talk“ bringt inspirierende und aktivierende Sichtweisen, Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen. Die renommierten Sprecher sind: Thomas Brezina (Bild), Katharina Schneider und Manfred Winterheller.

Congress, Albrechtgasse 1, Graz. 22. 10., 9 bis 17 Uhr. Tickets: www. realtalk.at

22. Oktober 2022

„Gott“, ein Theaterstück von Ferdinand von Schirach, verhandelt die Themen Suizid und Sterbehilfe. Und der Tod steht – genau wie die Liebe – in engem Zusammenhang mit der Frage, was ein gutes Leben ist, wie wir dieses erkennen und was Gesellschaft und Staat dafür tun sollten.

Herr Gärtner will nicht mehr. Nach dem qualvollen Tod seiner Frau sind Lebenssinn, -lust und -mut verschwunden. Söhne, Freunde und Ärzte haben versucht ihn davon abzubringen, aber er will nur eins: sein Leben mit 15 Gramm Natrium-Pentobarbital beenden. Doch statt eine Sterbehilfsorganisation in der Schweiz aufzusuchen, erfüllt er den Wunsch seiner Frau auf dem Sterbebett: „Mach es richtig.“ Er bringt sein Anliegen vor die Ethikkommission.

„Mit bewegender Vehemenz fordert der grandiose Charakterdarsteller Gerhard Balluch den ärztlich betreuten Erhalt eines letalen Präparats ein. […] In der für Österreich aktualisierten Fassung und unter der Regie von Bernd Mottl verläuft der brisante Disput bisweilen zwar hitzig, meist jedoch sachlich und im Stil Schirachs sprachlich knapp und verständlich. […] Überzeugende Leistung des Ensembles“, lobte die Kleine Zeitung nach der Premiere.

Schauspielhaus, Graz. 22. und 27. 10., 19.30 Uhr.

Tel. (0316) 80 00





23. Oktober 2022

Fundamentale Fragen eines Satirikers. Ein Umzug hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht. Das Ausmisten bringt ihn im Programm "und" auf überraschende Gedanken und Pointen.

Orpheum, Graz. 23. 10., 20 Uhr. Tel. (0316) 80 00

23. Oktober 2022

Brecheln, Hecheln, Spinnen und Weben – ein Thementag im Freilichtmuseum. Der „Brecheltag“, eine fast vergessene ländliche Tradition wird am Sonntag im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing zum Leben erweckt. Um aus einer Flachspflanze Leinen herzustellen, werden Arbeitsschritte wie das Brecheln benötigt, die gezeigt, erklärt und bei verschiedenen Stationen miterlebt werden können. Jung und Alt werden an diesem erlebnisreichen Tag auch verschiedene Bräuche rund ums Brecheln vermittelt, die gerne mit Neckereien eine Auflockerung in den Arbeitsalltag brachten.

Freilichtmuseum Stübing. 23. 10., 9 bis 17 Uhr.

Tel. (03124) 53 7 00





23. Oktober 2022

Der Herzogenberg Kammerchor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums bringt gemeinsam mit dem Vocalforum Graz und der Beethoven Philharmonie das berühmte Mozart-Requiem zur Aufführung. An einigen Stellen des Werks liest die Schauspielerin Gina Mattiello Briefe von Mozart und seiner Konstanze. Solisten sind: Juhee Kang, Marie Schwaiger, Konrad Artur Cygal und Josef Schuster. Franz M. Herzog dirigiert.

Schutzengelkirche, Pfarrgasse 25, Graz. 23. 10., 17 und 19 Uhr. oeticket.com