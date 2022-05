26. bis 29. Mai 2022

Bereits zum 62. Mal feiert das Ausseerland-Salzkammergut seine weiße Blüten-Pracht und veranstaltet das berühmteste und größte Blumenfest Österreichs: das Narzissenfest. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der traditionelle Bootskorso über den Altausseer See mit den imposanten Blütenskulpturen am Sonntag um 13 Uhr. Schon ab 9 Uhr können die Narzissenfiguren im Ortszentrum von Altaussee bewundert werden.

26. bis 29. 5., Bad Aussee und Altaussee. Info: Tel. (03622) 522 73, www.narzissenfest.at

26. Mai 2022

Die "Live-Act"-Amadeus-Gewinner. Sie sind so gut wie immer ausverkauft: Pizzera & Jaus, derzeit mit dem Programm „Wer nicht fühlen will, muss hören“ zu erleben. Allerdings gibt es einige Restkarten für die

Stadthalle, Graz am 26. 5. um 20 Uhr, für die Ennstalhalle, Liezen am 22. 6. und für den Hauptplatz, Fürstenfeld. 24. 6., Tel. (0316) 871 871 11, www.oeticket.com

Pizzera & Jau © Weichselbraun

26. Mai 2022

Wiener Philharmoniker. Bei den „Philharmonischen Klängen. HÖRgenuss 2022“ verschmelzen die traditionellen Klänge des Streichquartetts „Consone Musicum“ mit den Energien eines Schlagwerk-Duos. Die Mitglieder der Wiener Philharmoniker interpretieren Werke von Mozart, Mendelssohn, Sørensen, Morag, Cangelosi, Albéniz, Dukas, Piazzolla u. a.

Schlosshof, Schloss Kornberg. 26. 5., 17.30 Uhr. Tel. 0660-938 30 65

Consone Musicum © KK

26., 27. und 29. Mai 2022

Das Motto: „Drama, Baby, Drama!“ 162 Autoren und Autorinnen aus dem deutschen Sprachraum (A, D, CH) beteiligten sich am Minidramen-Wettbewerb der KI Kürbis. Die von der Jury (Daniela Strigl, Karin Wozonig, Peter Faßhuber) ermittelten 10 besten Texte werden gespielt und bei der Uraufführung prämiert. Minidramen sind Experimente mit Worten. Manchmal sind sie grotesk oder absurd, oft bruchstückhaft und mit überraschender Wendung. Eines davon ist Peter Zemlas Minidrama „Der Mann, der sich weigert, die Badewanne zu verlassen“.

Schlosstenne Burgstall, Wies. Termine: 26., 27., 29. und 31. 5.

Tel. 0664-161 55 54

Kürbis Wies © Christian Koschar

26., 27. und 28. Mai 2022

Aufruhr & Aufschneidn. Was gibt’s diese Woche im Theatercafé? Sonja Pikart (Österreichischer Kabarettförderpreis 2019) zeigt ihr Programm „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“. Didi Sommer erzählt in „Aufschneidn“ seine Geschichte als Pirklbauer Willi – Bauer und Jäger, 58 Jahre, 130 kg, 3 Kinder – dessen Sohn Willi-Renè in die Stadt „owezogn“ ist und an der Boku studiert.

Theatercafé, Graz. 26. 5. (Pikart), 27. und 28. 5. (Sommer) 20 Uhr.

Tel. (0316) 82 53 65



Didi Sommer © Volker Weihbold

27. bis 29. Mai 2022

Kunsthandwerk und Gartenfreuden. Zu bestaunen und erwerben sind bei der schon zur Tradition gewordenen Veranstaltung: Stoffhanddruck und Keramik von Bärbl Frey, Textiles und Patchwork von Herta Kaan, edles Geschirr aus Stein von Verena Mörz, Pflanzen von Viellieber u. a.

Rupertistr. 77, Hart bei Graz. 27.-29. 5., 11-18 Uhr. Tel. 0699-11 36 68 10. www.bärblfrey.com

Bärbl Frey © KK

28. Mai 2022

Meisterwerk der Romantik. Der renommierte Dirigent Christian Thielemann ist im Grazer Musikverein mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden zu erleben. Interpretiert wird Bruckners 9. Symphonie in d-Moll. Und wer wäre für dieses musikalische Monument besser geeignet als Thielemann, den die Süddeutsche Zeitung - gerade im Bezug auf Bruckner - als „Meister großformatiger Gestaltung“ bezeichnete?

Stefaniensaal, Graz. 28. 5., 19.30 Uhr. Tel. (0316) 82 24 55

Christian Thielemann © Creutziger

28. Mai 2022

Max Müller ist vielen als Polizeihauptmeister Michi Mohr aus der Erfolgs-Serie "Rosenheim-Cops" bekannt. Begleitet von Meister-Akkordeonist Milos Todorovski wird der Schauspieler aus dem Kinderbuch-Klassiker "Kater Mikesch" lesen. Die Geschichte von einem Kater, der sprechen kann, stammt vom tschechischen Autor Josef Ladan und wurde von Otfried Preußler nacherzählt.

Festsaal, Aflenz. 28. 5., 19 Uhr. Tel. (03861) 37 00

Rosenheim-Cop Michi Mohr alias Max Müller © Christian A. Rieger/ORF/APA







28. und 29. Mai 2022

Dieses Wochenende steht Hartberg wieder ganz im Zeichen des Motorsports. Die Topelite der nationalen Rallye-Szene nimmt an der Hartbergerland Rallye im Rahmen des Staatsmeisterschaftslaufs teil. Auf die Teilnehmer warten zwei neue Wertungsprüfungen und Staatsmeister Simon Wagner freut sich schon auf diese neue Herausforderung.

28. 5. + 29. 5., ab 8.55 Uhr. Stadtzentrum, Hartberg, www.hartbergerland-rallye.at

Die besten Rallye-Piloten des Landes geben bei der Hartbergerland Rallye Gas © Harald Illmer

29. Mai 2022

Fünfzig Karrierejahre müssen gefeiert werden. Austropop-Legende Wolfgang Ambros ist mit seiner Band die Nr. 1 vom Wienerwald wieder auf Tour. Mit seinen Liedern prägte er die heimische Musikszene maßgeblich und seine Hits wie "Schifoan", "Da Hofa" oder "Es lebe der Zentralfriedhof" haben längst Kultstatus erreicht.

29. 5., 20 Uhr. Stadthalle, Messe, Graz. Tel. (0316) 871 871 11