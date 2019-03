Facebook

Brillanter Tenor: Mauro Peter (31) © Manuel Felber

Vorschau.

Bachs Matthäus-Passion in Ottawa, Mozarts „Finta giardiniera“ in Zürich, Webers „Oberon“ im Theater an der Wien ... Sein Terminplan beweist: Mauro Peter, der privat gern Jazz oder Hip-Hop hört, ist ein offener, neugieriger Geist.